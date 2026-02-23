田中偉登（26）が23日、東京・新宿バルト9で行われた山時聡真（20）と菅野美穂（48）のダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督、3月27日公開）完成披露上映会に登壇。

劇中で、山時が演じた藤村佑の同級生でバスケ部の元チームメートの大平翔太を演じたが「僕だけ、バスケ映画だと途中まで思っていた。それくらい、撮影前の4カ月、ボールに触らせられて、バスケの練習をさせられた」と声を大に訴えた。

「90メートル」は、母親を看病した経験を持つ中川駿監督（38）が、自らと母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、オリジナルで脚本を手がけた半自伝的映画。山時は母子家庭で育ち、小学生の頃からバスケットボール一筋も、高校2年の時に母の美咲が難病を患ったことでバスケを辞め、世話を優先せざるを得なくなる藤村佑を演じた。わが子を何よりも思いやる美咲を、菅野が演じた。

田中は「（山時）聡真は元々、バスケができ、映画に出てくるチームメートも、みんなうまい子が選ばれ、僕だけ圧倒的にできず、皆が練習や試合をしている中、体育館の端っこでドリブルのやり方から教わった。（役の）翔太のことを全然、考えていなかった」と振り返った。

ところが「初日がバスケシーンだった。『やっぱりバスケ映画だと思った』」ところ「そこ以外、バスケシーンは、ほとんど出て来ない」とバスケシーンが、本編にはほぼ、なかったという。「何のための4カ月やったんや、と。記憶がバスケしかない、本当に」と吐露した。

さらに、田中は「監督がバスケ、大好きだから厳しいんですよ」と訴えた。中川監督から「昔は高校教師になって、バスケ部顧問になるのが夢だった。夢をかなえてもらった」と感謝されたが「その熱量で『違う、違う』ってガンガン、伝えてくるから…」と苦笑した。

美咲が利用する介護施設のケアマネジャーケアマネジャー下村香織を演じた西野七瀬（31）、佑の同級生のバスケ部マネジャー松田杏花を演じた南琴奈（19）も登壇。