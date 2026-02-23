大相撲の幕内・友風（中村）が２３日、大阪・泉大津市内で行われた部屋のちゃんこ交流会に参加した。

会には想定を上回る約３０００人が来場。約１年ぶりの餅つきも行った。例年よりも多い餅の量に「今日は多かったです。疲れた」と語った。

冬季五輪のミラノ・コルティナ大会が２２日に閉幕した。友風はスキーやスケートなど冬季種目になじみがあるといい、「スキーは小さい頃からしていて、アイススケートは４、５回やったことがある。スキーはマイ道具あって、子供の頃に行っていた」と明かした。

今大会は特に日体大の同級生でもあるスピードスケート女子の高木美帆の活躍が印象深かったという。メダルを獲得する姿に「本当に同級生として、同い年の人があのように頑張っていると、自分も頑張らないといけないなという励みになる」と話した。さらに「やっぱりウィンタースポーツをする人は下半身がしっかりしている。体幹が絶対に必要だから、下半身より上半身が大きい人はいない」と、アスリート目線で分析。五輪を大きな刺激に春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）に臨む。