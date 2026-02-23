お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、「スマホなしの3日間」か「持ち物はスマホのみの3日間」のどちらがいいかを調査した。

スマホありかスマホ無しの3日間、どちらがいい（※生成AIで作成）

スマホのみの場合、『服はありで、靴はなし。家の鍵はなし、スマホで連絡して開けてもらう』という詳細な条件がスタッフから提示され、花妃は「じゃあもうスマホなしの3日間やな」と回答。





その理由を「だって、私の親全然LINE見てくれへんから、マジで3時間ぐらい家の外で待つ羽目になるもん」と話し、スマホの有無よりも家に入れるかを重要視して決めたようだった。

「いや、花妃はどんくさいからスマホを持っていたほうがいい」ととんずに言われるも、「以前もスマホなしで目的地にたどり着けた」と反論。しかしそれにも、「あれ、時間まにあってなかったやん」とツッコまれ、互いの主張は平行線をたどった。

とんずは、「『“スマホないのしんどい”ってツイートしよう』からの、『スマホないんやった』みたいな、みっともない現象だって起きるわけやん。もう、なんでもかんでもやからね」とコメント。スマホなしでは無理だと考えているようだ。

アンケート結果では、63票の回答があり、「スマホなしの3日間派」が56パーセント、「持ち物はスマホのみの3日間派」が44パーセントで、わずかな差で「スマホなしの3日間派」が多い結果となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

スマホなし派からは、「3日間という短い期間なら平気」という考えや、「テレビやゲームなどの代替手段でなんとかする」という意見が寄せられた。

「スマホなしで生活ができるということを思い出したので」

「スマホがなくても、テレビや昔のゲーム機を使って誤魔化せるので、いけると思います。スマホがないだけで選択自由だ！」



「スマホがなくても、3日間はなんとでもなる」

スマホのみ派からは、以下のようなメッセージが寄せられた。

「旅行に行ってホテル泊、スマホだけの旅行楽しそう」



「スマホ依存症なので、スマホがないと5分で不安になります。3日もスマホがないなんて時間のつぶしかたがわかりません」



「スマホがないと何もできない人間に成り下がったことを受け入れているので」

花妃も、「現代人ですね完全に」とスマホ依存の気持ちには共感するものの、「どっちもやってはいけそうやけど、私はやっぱスマホなしの3日間派ですかね」と当初からの意見を通した。

とんずはスマホ依存寄りの自覚があるようで、「体調を崩したときとかに、スマホがなかったら困るんじゃない。もう、『発熱なう』とかつぶやけへんねんで」と話し、「ここ（アンケート）にコメントをくれる人は同じような人が多そう。スマホがないほうがしんどい」と共感を求めていた。

はるかぜに告ぐ とんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』2026年2月10日放送回より