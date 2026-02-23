欧州株　軟調、トランプ関税めぐる動向不透明で
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100　 10688.67（+1.78　+0.02%）
独ＤＡＸ　　25127.38（-133.31　-0.53%）
仏ＣＡＣ40　 8517.24（+1.75　+0.02%）
スイスＳＭＩ　 13859.94（+0.18　+0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49544.00（-130.00　-0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6908.00（-15.25　-0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24985.50（-82.00　-0.33%）