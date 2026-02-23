欧州株 軟調、トランプ関税めぐる動向不透明で
欧州株 軟調、トランプ関税めぐる動向不透明で
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100 10688.67（+1.78 +0.02%）
独ＤＡＸ 25127.38（-133.31 -0.53%）
仏ＣＡＣ40 8517.24（+1.75 +0.02%）
スイスＳＭＩ 13859.94（+0.18 +0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49544.00（-130.00 -0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6908.00（-15.25 -0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24985.50（-82.00 -0.33%）
東京時間19:08現在
英ＦＴＳＥ100 10688.67（+1.78 +0.02%）
独ＤＡＸ 25127.38（-133.31 -0.53%）
仏ＣＡＣ40 8517.24（+1.75 +0.02%）
スイスＳＭＩ 13859.94（+0.18 +0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:08現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49544.00（-130.00 -0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6908.00（-15.25 -0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24985.50（-82.00 -0.33%）