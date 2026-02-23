ロンドン序盤はドルが買い戻される、ドル円１５４円台後半＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドルが買い戻されている。週明けのアジア市場では米関税に対する不透明感の高まりを受けてドル売りが優勢だった。ドル円は155.07付近を高値に154.00付近までほぼ一方通行で下落した。しかし、その後は買戻しに転じた。その流れはロンドン時間にも継続しており、足元では154.80台に戻り高値を伸ばしてきている。



ユーロドルも1.1784-1.1835レンジ、ポンドドルは1.3480-1.3535レンジでドル売りからドル買いへと往来する展開になっている。



ただ、全般的にドル買戻しは先週末のドル高水準には今一歩届かず。引き続きややドル売り優勢の地合いとなっている。市場はトランプ関税をめぐる今後の動向に注目しているようだ。



USD/JPY 154.83 EUR/USD 1.1798 GBP/USD 1.3506

