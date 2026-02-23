中川悠アナウンサー「会場内ではみなさんが思う存分スノーアクティビティを楽しんでいます」



23日は3連休最終日。山形県飯豊町のどんでん平スノーパークでは、多くの家族連れや観光客の姿がありました。スノーモービルとバナナボート、そして巨大滑り台、と3つのアクティビティーが楽しめます。





係員「いってらっしゃい」子ども「もう一回する」「楽しかった」「（Qやってみてどうだった？）めっちゃボンボン跳ねた」「（Qスピードはどうだった？）めっちゃ速かった」全長50メートルの巨大滑り台。子どもはもちろん、大人も楽しみます。大人「見えない見えない見えない」（Qノリノリですね）おもしろい」「（Q実際にやってみていかがですか？）すごく楽しかったです」「怖かったです。子どもに返った気分で楽しかった」一方、こちらのスノーパークで近年増えているのが…。中川アナウンサー「今ちょうど海外の方、インバウンドの方を乗せたバスが到着しました」海外からの観光客です。この3連休中も来場者のおよそ6割が外国人観光客。そのほとんどを台湾からの観光客が占めています。台湾は雪がめったに降らないため、このスノーパークのように雪を活用したスポットの人気が高いということです。「（Q遊んでみてどうだった？）すごくいい。いい体験です」「（Qこれだけの雪は台湾ではない？）ないです」「（Qまた山形に来たいですか）はい」「4回も来ている」この3連休の間に合わせておよそ800人が来場したとみられています。飯豊町観光協会・髙橋達哉係長「予想以上に一般のお客様、福島や新潟からも来ている。ことしは雪が少ないがたくさんのお客さんにきてほしい。特に家族連れや子ども会などウェルカムです」どんでん平スノーパークのアクティビティは土日祝日限定で3月1日まで楽しめるということです。