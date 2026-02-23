IVE、2ndアルバム『REVIVE+』リリース！タイトル曲「BLACKHOLE」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

IVE（アイヴ）の2ndアルバム『REVIVE+』がリリースされ、タイトル曲「BLACKHOLE」(読み：ブラックホール)のMVがYouTubeにて公開された。

■2ndアルバム『REVIVE+』には全12曲が収録！

2ndアルバム『REVIVE+』には全12曲が収録され、先行配信タイトル「BANG BANG」に続き、「BLACKHOLE」がタイトル曲となる。

『REVIVE+』は大きな変化を語るものではなく、代わりに現在のIVEがどこまで前に進めるか、静かに示している作品。「私」から始まり「私たち」へと繋がる物語となり、このアルバムはその物語の起点であり、次の展開を期待させる「いま」の記録となっている。

タイトル曲「BLACKHOLE」は、宇宙映画を思い出させるシネマチックな雰囲気の中で展開されるシャッフルベースのトラック。広がりのある空間とシネマチックなサウンドテクスチャーが没入感を最大化し、消滅と誕生が共存する世界観を音楽で表現している。

日本では、各CDショップ別に購入者限定特典付きで予約販売中。セルカフォトカードやスマホサイズステッカー、応募抽選用シリアルナンバーなど今回も豪華な特典が盛り沢山になっている。

さらに配信スタートを記念し、各音楽配信サービスでは配信キャンペーンを実施中。こちらも直筆サイン入りメンバーソロチェキや集合ワイドチェキ、オリジナル壁紙画像がもらえるのでチェックしておきたい。

現在、2度目となるワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』を2025年10月31日からKSPOドームでの韓国・ソウル公演を皮切りにスタート。日本では、4月18日、19日の2日間にわたり、京セラドーム大阪で公演が開催が予定されている。

■リリース情報

2026.02.23 ON SALE（韓国発売）

IVE 2nd ALBUM『REVIVE+』

■関連リンク

IVE OFFICIAL SITE

https://ive-official.jp/

■【画像】MVサムネイル画像＆ジャケット写真