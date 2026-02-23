俳優の山時聡真（20）と女優の菅野美穂（48）が23日、都内で行われたダブル主演映画「90メートル」（監督中川駿、3月27日公開）の完成披露試写会で舞台あいさつした。

地方都市を舞台に、東京の大学への進学を希望しながらも、難病を患うシングルマザーのそばを離れられない状況にある一人息子の葛藤を描く。この日は菅野の母の誕生日。菅野は「お母さんの代わりに、山時くんにぶつけます！」と言って山時に歩み寄ると、「埼玉のお母さん、いつもありがとうございます」と感謝の言葉を述べた。山時は「怒られるのかと思ってヒヤヒヤした」と苦笑した。

オーディションで主演を勝ち取った山時は、「本来は芝居を見てもらうんですけど、今回は母に電話するオーディションだった」と告白。母への質問を考えた上で、10分間ほど会話するオーディションだったといい「異様なオーディションでした」と苦笑い。「“前より仕事が順調にいっているけど、どう思う？”と聞いて、“うれしいけどちょっと寂しい”と母は言っていた。少し恥ずかしさはありました」と振り返った。

中川監督は「山時くんの芝居が達者なことは過去作を見て知っていた。お母さんとの関係性を見て、（作中で演じる）佑とマッチするかを見たかった」とオーディションの意図を説明。「（当時）10代の息子と母親の会話をスピーカーホンで10分聞き続ける、異様な光景がとても楽しかったです」と話した。