2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」が21日、メンバーまぜ太とあっとの2人の初ペア曲「We Own The World」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルに公開した。

今曲では、重低音が響くダンスビートに乗せて「世界を掌握する」と高らかに言い放つような強い意志を打ち出した。あっとの低音ラップと、まぜ太のハイトーンボイスがうまく融合して、2人が描き出す「もっと大きな未来」を、音と映像で体感できる仕上がりだ。

まぜ太は「オレたちのレベルの違い存分に感じ取れよ？ 一緒に行こうか、宇宙まで」と、あっとは「どこまでもぶち抜いていくのがオレら。どこまでも着いてこいよ」とコメントした。

AMPTAKは、3月20、21日に神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブ「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」を開催。そこでこの曲も、14日に公開したちぐさくんとけちゃのペア曲「ペットに恋しちゃダメですか？」などとともに初披露する予定だ。今後は「あっきぃ×ぷりっつ」の組み合わせによるペア曲の公開も控えている。

同ライブのチケットは現在、STPR TICKETと各プレイガイドで申し込み受け付けが始まっている。