100円座椅子・500円ランドセルに“0円コーナー”も…満足と納得感でリユース市場が大人気　ごみ削減のメリットも

物価高が続くなか今、リユース市場に大きな注目が集まっています。

最近ちょっと過熱気味な、新1年生が入学に向けてランドセルを選ぶ、いわゆる“ラン活”ですが、リユースショップでたまたま状態のいいランドセルを見つけ、何と500円で購入した人も。

ランドセル購入者：

今買っておけば、数年後に「買い替えたい」と言った時も親は素直に応じられる。そういった自由も、この550円（税込み）で買えた。家族全員の納得感ですね。

広がりを見せるリユース市場。

イット！取材班が向かったのは、不用品を譲り合える無料掲示板サービス、ジモティーが運営するリユースショップ「ジモティースポット千葉稲毛店」です。

椅子や空気清浄機など、並んでいる商品の価格は何と0円。

つまり“タダ”。

他にも、まだまだ使える品が衝撃価格で販売されています。

ごみを減らしたい自治体とジモティーが連携して行う「リアル店舗」で、まだ使える品を無料で引き取り、お得な価格で提供しています。

この店舗で洋服や文房具など12点を600円で購入した人からは「ラッキー」と、すのこを100円で購入した人からは「破格ですよね」という声が聞かれました。

ものを有効活用できれば、ごみ削減に大きな効果が。

ジモティースポット 千葉エリアマネージャー・伊藤遼太郎さん：

先月だけで8000点以上ごみを削減している。重さにすると27トンぐらい。お客さまから言われるのは「宝探し感覚で楽しく買い物してます」。

物価高を賢く乗り切る武器になるかもしれません。