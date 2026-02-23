亀梨和也40歳！ SNSで祝福の声殺到 オリンピック取材で“りくりゅう”と3ショットも話題
俳優の亀梨和也が23日に40歳の誕生日を迎え、SNS上には祝福の声が相次いでいる。
【写真】亀梨和也＆りくりゅうの3ショット
亀梨の誕生日を伝えた公式Xには、「40歳誕生日おめでとう！ I LOVE KAME」「亀ちゃんに出会えてほんと幸せ」「素敵な1年になりますように」といったコメントが殺到。またインスタグラムの最新投稿のコメント欄でも、「亀ちゃんお誕生日おめでとう！！！ ついに40歳だね！！」「Happy birthday」など、祝福の声が多数寄せられている。
亀梨は、『Going！ Sports＆News』（日本テレビ系）のキャスターとして、現地時間22日に閉幕したミラノ・コルティナ2026オリンピックを取材。自身のインスタグラムに観戦オフショットを投稿したほか、金メダルを獲得したフィギュアスケートの“りくりゅう”こと三浦璃来＆木原龍一ペアにインタビューした際の写真が、三浦のインスタグラムで披露されるなど、現地での取材の様子が度々伝えられていた。
また、俳優としては15日スタートの『水滸伝』（WOWOW）に出演するほか、3月からはドラマ『ストーブリーグ』の配信も控えている。
引用：「亀梨和也」X（＠K_KAMEofficial）
「亀梨和也」Instagram（＠k_kamenashi_23）
「三浦璃来」Instagram（＠riku9111）
