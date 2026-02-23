40・50代こそ【ZARAのシャツ】が頼れそう！今 → 春で着られる「きれい見えシャツ」

今洋服を買うなら、ロングシーズン使いやすいシャツがおすすめ。寒い日は羽織りをプラスして、春には1枚で着られます。今回はミドル世代が着こなしやすい「きれい見えシャツ」を【ZARA（ザラ）】からご紹介。上品なカラーとデザインで好印象が狙えそうなので、ぜひ春に向けてゲットして。

一点投入で鮮度アップ！ ボウタイシャツ

【ZARA】「ZW COLLECTION ポプリンタイディテール付きシャツ」\7,990（税込）

春夏のトレンドとして注目を集めるボウタイシャツ。きちんと感と上品さを兼ね備えたデザインで、ミドル世代のコーデにぴったり。清潔感のあるホワイトが、顔まわりをパッと明るく見せてくれそうです。ナロースカートと合わせたフェミニンな着こなしや、ジーンズでカジュアルに仕上げるのもおすすめ。

存在感のあるアシンメトリーヘム

【ZARA】「アシンメトリー オックスフォードシャツ」\5,990（税込）

個性的なアシンメトリーヘムで、一枚で主役になるシャツ。レギュラーカラーできちんと感があり、ミドル世代のコーデにマッチしそう。春夏トレンドカラーの淡いブルーが爽やかです。ゆったりとしたシルエットでボディラインを拾いにくく、羽織りとしても活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M