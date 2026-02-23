メ～テレ（名古屋テレビ）

ここ数年増えている車の盗難ですが、2025年の愛知県の被害件数は全国ワーストでした。その手口と対策は。

駐車場の車に近づいてきた人物。左側の前のタイヤに近づき、何かを始めました。

手元を照らしながら作業をすると…あっという間にシステムへのアクセスが完了し、車のライトが点灯しました。

そのまま走り去るまで、わずか2分20秒の出来事でした。

これは23日に名古屋市の西警察署で開かれた車の盗難防止講習会で使用された映像です。

「2分でエンジンがかかった。盗まれる場所というのはやっぱり一戸建て住宅、普通の家で止めている間に盗まれるのが1番多いという現状です」（警察官）

愛知県内の自動車盗難の被害は、ここ数年増加傾向にあります。去年の被害件数は1000件を超え、全国ワースト。

中でも狙われやすい車種が、ランドクルーザー。

盗難被害に遭う車の約40％を占めているということです。

1月、ランドクルーザーを盗まれてしまった名古屋の男性は。

「まさか自分がと思った。なかなか盗まれたとは思えなかった。盗まれてからは1週間は寝ることもできなかった」（名古屋の被害男性）

20代の頃から憧れていた大切な車。納車からまだ2年ほどしか経っていませんでした。

盗難を防ぐには「1つより2つ、2つより3つの対策」

男性はさまざまな盗難対策を施していたものの、犯人に突破されてしまいました。

「(セキュリティーを)つけていることに安心して、機能をよく把握していなかった」（名古屋の被害男性）

「1つより2つ、2つより3つと防犯対策をすること。犯人も時間をかけて盗みたくはないので、そういったところで非常に有効」（愛知県西警察署 生活安全課 渡辺心 課長）

物理的な対策として有効なのが、ハンドルロック。ハンドルを回し切った状態で装着・固定することで、走行を困難にすることができます。

また、車が盗まれてしまった際に居場所を特定できるGPSなど、追跡装置をつけることも有効だといいます。

「目の前から愛車が消えるむなしさ・悔しさ・怒りというのを、皆さんに味わってほしくない。セキュリティーをつけて安心とは絶対に思わないでほしい。物理的ロックは、できるなら二重三重にしてより強固なセキュリティーをつけて」（被害男性）