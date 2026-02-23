◆オープン戦 ヤクルト４―１広島（２３日・浦添）

広島は、終盤に若手投手陣が崩れてヤクルトに競り負けた。

“プロ初先発”となった栗林良吏投手は２回無失点にまとめ、２番手以降は中崎、ハーン、島内、森浦が６回まで無失点リレー。０―０の７回はドラフト５位・赤木（佛教大）が４安打１失点で先制を許し、同点に追い付いた直後の８回は２２年ドラフト１位の斉藤優が１／３回を４四球で３失点と崩れた。

打線は１点を追う８回１死からドラフト３位・勝田（近大）が三塁打を放ち、続く中村奨の犠飛で一時同点に追い付いていた。アピールを続ける１位・平川（仙台大）は「１番・中堅」で先発。初回先頭で右前打を放ち、対外試合は全６試合で安打をマークした。５回にも安打を放ち、６戦で５度目のマルチ安打で計１３安打という量産ぶりだ。新井貴浩監督の試合後の主な一問一答は以下。

―対外試合初先発の栗林投手が２回３安打無失点

「テンポも良かったし、ランナーを出してからも落ち着いて投げていたと思う」

―本人は「もっと真っすぐで押したかった」と反省も

「上々じゃないの？ 本人が高い意識を持ってやってくれているのはいいこと。こっちから見たら上々だと思う」

―６年目で初めて先発調整に取り組んでいる

「プロに入ってからは初めての試みなので、もちろん不安もあると思うけど、見ていてもいい表情をしている。不安もあるけど、楽しみの方が大きいんじゃないかな」

―経験あるリリーフ陣がしっかり無失点に抑えた

「みんないい感じだと思います。みんな良かったと思います」

―二俣選手が初めて先発マスクをかぶってフル出場

「完璧に捕手ができるなと。あれだけとんでもない球（斉藤優の乱れた投球）も止めた。今日の一番の収穫じゃないかな。二俣の捕手は」

―捕手としてのレベルは

「それはこれから。単純に投げる、止めるのは普通にできるレベル」

―若手投手陣が精彩を欠いた

「斉藤（優）？ ストライクが入らないと勝負にならないので」

―赤木投手は

「ルーキーで、まだ対外試合も２試合目。彼はこれから。抑えても打たれてもすべてが経験」

―平川選手は、また２安打と結果を残した

「これ以上、言いようがないよ。内容もいいし、今日も良かった」