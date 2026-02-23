ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉幕した。期間中、スピードスケート中継の解説で人気となった金メダリストが23日に帰国。約3時間後の生出演を報告し、驚きの声が上がっている。

金5、銀7、銅12と冬季史上最多となるメダル24個と躍動した日本。スピードスケートでは高木美帆が500＆1000メートル、団体パシュートで3つの銅メダルを獲得した。

同競技の中継で解説を務め、大人気となったのが高木の姉で2018年平昌五輪金メダリストの菜那さんだ。菜那さんは23日午後6時7分に自身のXで帰国を報告。「これから日テレに向かい 21:00〜『THE ★レジェンド』に生出演します！！ みてね！」とつづった。帰国即仕事という精力的な動きに、ファンも驚きを隠せない。

Xには「おかえりなさい！ 帰国後も大忙しだよね！ しばらくは大変だ！」「時差ボケで大変だと思うけど頑張ってください」「帰国→生放送っすか？？？ おつかれさまです！！！！！」「お疲れ様でした！ ほぼ休みなく生出演って 無理しすぎないでくださいね！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）