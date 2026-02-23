持続可能な登山道を維持していこうと、きょう富山市で、登山者に協力金を募る制度の事業報告会が開かれました。



今年度、集まった協力金はこれまでに106万円余りで昨年度より658万円余り少なくなりました。



報告会は環境省が開き、山小屋関係者や自然保護団体などおよそ80人が参加しました。



中部山岳国立公園内にある県内の登山道はおよそ300キロあり、これまで行政や山小屋などが維持・管理してきました。





しかし、コロナ禍で山小屋の経営環境が悪化。これをきっかけに、費用負担や人材不足などが大きな課題となっています。そこで、おととし夏から関係者が試験的に始めたのが登山者に協力金を求める制度です。昨年度は764万円余りが集まり、配分を受けた6つの団体がきょう事業報告しました。「歩いた方々は分かると思うが、ひどい状態なんですよね」このうち、今年度から活動を始めた民間団体、「薬師トレイルクラブ」はボランティアを募るなどして薬師岳に向かう登山道のうち、浸食などでえぐれた地点、6か所を補修できました。しかし今年度これまでに集まった協力金は昨年度より658万円余り少ない全体で106万円余りに留まっています。この現状に事務局を務める環境省は。環境省立山管理官事務所 内野祐弥国立公園管理官「今年度ふたを開ければ、100万円ということで、私たちとしても予想外の減だった。来年度は各登山口で利用者の方に直接呼びかけていく声をかけていく協力いただく、そういった流れができないかと考えている」報告会に続いて参加者は9つのグループに分かれ、新年度の協力金制度の周知方法などについて、具体的なアイデアを出し合っていました。私も登山をしますが、荒れている登山道は事故や遭難につながりかねません。富山県が誇る北アルプスの豊かな山岳環境をどう生かしていくのか、多くの人に関心を持ってもらいたいと思います。