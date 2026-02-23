微笑ましすぎるリングドッグの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万2000回再生を突破し、「こんな爆速のリングドッグ初めてw」「これは主役が変わっちゃうね」「絶対お父さん大好きじゃんw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『リングドッグ』として登場した大型犬→元気よく出番を終えたと思ったら…まさかの展開】

リングドッグを任された犬

TikTokアカウント「w_a_0831」の投稿主さんは、結婚式で「リングドッグ」をするのが夢だったのだそう。そこで、実家のゴールデンレトリバーさんに大役を任せることにしたといいます。当日、素敵なドレスに身を包んだ愛犬は、入り口から颯爽と登場！！

参列者へのファンサービスもこなし、新郎新婦の元へ元気よく向かったそうです。尻尾をフリフリしながら上座へと駆け寄った愛犬ですが…。まさかの、突然のUターン。後ろにいた「ある人」に近づいていきました。

出番を終えたと思ったら…

その先にいたのは、飼い主であるお父さん！！愛犬は、リングを渡すとみせかけて、大好きなお父さんの方へ駆け寄ってしまったのでした。愛犬の健気な姿に、思わず笑みがこぼれるお父さん。なんとか新郎新婦の方へ誘導しようとしますが、なかなか戻ってくれなかったといいます。

さらには、届けるはずの指輪を箱ごと落としてしまうハプニングも。新郎や周りの人も一緒になってリングを救出しようと試みるも、愛犬はお父さんにベッタリ。嬉しそうにニコニコと甘えていたそうです。

なんとも微笑ましい光景ですが、新たな展開が用意されていました。

まさかの展開に大爆笑！！

再び入口の扉が開くと、そこにはもう1匹のゴールデンレトリバーさんが！！実は、実家には2匹のゴールデンレトリバーさんが暮らしていたのです。2匹目も、ニコニコと愛想を振りまきながら新郎新婦の元へと走っていきました。

しかし、2匹目のゴールデンレトリバーさんも、新郎新婦の元へ辿り着く前にお父さんの方へ。「パパここにいたの！！」と言わんばかりに、甘え始めてしまったそうです。そのあとは、バージンロードに転がって頭をかくなど、2匹でのびのび過ごしていたそう。

2匹の愛犬の姿からは、お父さんにとても懐いていることがひしひしと伝わります。幸せそうな2匹の姿は、その場にいた人たちの心を和ませたことでしょう♡

この投稿には「まさかのもう1匹おったw」「愛されてることが伝わる」「散歩の相棒なんやろな」などの温かなコメントが寄せられています。

