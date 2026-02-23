ワンコと一緒に飲食店に行ったら、店員さんに一目惚れしてしまったようで…？ワンコが店員さんに夢中になっている様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で21万8000回再生を突破。「可愛すぎる」「恋してるね」「店員さんが羨ましい」といった声が寄せられています。

【動画：飲食店の男性に『恋』をしてしまった犬→もはやストーカー並みの『ロックオン』】

ワンコが店員さんに一目惚れ！

TikTokアカウント「gisemitty」に投稿されたのは、ポメラニアンの女の子「ジゼル」ちゃんが、飼い主さんとそのお友達と一緒に飲食店を訪れた時の様子です。ジゼルちゃんはお店にいる間、1人の男性店員さんをじーっと見つめていたとか。どうやら店員さんに一目惚れしてしまった模様。

店員さんが動くたびに目で追い、「こっちに来てくれないかな…」と期待して熱い視線を送るジゼルちゃん。完全にロックオンしている姿は、もはや恋する乙女というよりもストーカーのようです…！

可愛すぎるストーカーに爆笑

ジゼルちゃんがあまりにも店員さんに夢中になっているので、飼い主さんのお友達は店員さんを呼ぶ口実を作るために、「水飲み干そうか？」と提案してくれたそうです。

そして店員さんが水のお代わりを注ぎにくると、ジゼルちゃんはお友達の膝に乗って身を乗り出し、店員さんに自分をアピール！可愛すぎる行動に、思わず笑ってしまいます。

撫でてもらえて大喜び

もしも人間が同じことをしたらストーカーとして通報されてしまうかもしれませんが、幸いなことにジゼルちゃんはとびきり愛らしいワンコなのでセーフ！店員さんも好意を持たれて嬉しかったようで、ジゼルちゃんを優しく撫でてくれたそう。

もちろんジゼルちゃんは大喜びして、「もっとナデナデして～」と甘えていたとのこと。またいつかジゼルちゃんがお店を訪れて、大好きな店員さんと再会できるといいですね。

この投稿には「めっちゃ可愛い」「すっごい見るやんｗ」「わんちゃんだから許される笑」「前世で恋人だったのかしら」「こんなにワンちゃんに好かれたらもう…幸せ」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「gisemitty」には、ジゼルちゃん＆「ミア」ちゃん＆「レティ」ちゃんという3匹のワンコたちの日常が投稿されています。個性豊かで愛くるしい3匹に笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「gisemitty」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。