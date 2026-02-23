猫背のネイビーセゾンが、新曲「D.I.T.N」を本日2月23日にゲリラリリースした。

（関連：終活クラブ、Dannie May、猫背のネイビーセゾン、三四少女……ロッキン・ライフの「俺のイベントに出てくれないか！」第2回）

同情報は、2月22日（にゃんにゃんにゃんの日）に3markets［］を迎え新代田FEVERで開催された『猫背のネイビーセゾン pre. 「NYAON ROCK」』で発表されたもの。完売となった同公演で、アンコール1曲目に新曲「D.I.T.N」をサプライズで披露し、続けてリリースを発表した。

おかともき（Ba）が作詞、作曲を務めた同楽曲は、オルタナティブダンスロックの最新系。無条件に身体が動き出すダンスサウンドに、現代人の心情に刺さる猫背のネイビーセゾンらしい歌詞が踊る楽曲に仕上がっている。

＜おかともき コメント＞

明日の事などあっかんべ～！今夜だけは全部忘れて踊ろうよ。日常から抜け出す現実逃避ダンスソング！思わずかかとで踏み鳴らしたくなる、等間隔に刻まれるビート。猫背のネイビーセゾンが放つ、新たなダンスサウンドにご注目あれ

（文＝リアルサウンド編集部）