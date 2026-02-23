【W杯回顧録】第３回大会（1938年）｜「勝利、もしくは死を」連覇イタリアを巡る衝撃の噂と真相。開催国フランス、ドイツが敗退…波乱だらけの祭典に
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。今回は第３回大会（1938年）だ。
――◆――◆――
●第３回大会（1938年）／フランス開催
優勝：イタリア
準優勝：ハンガリー
【得点王】レオニダス（ブラジル）：７得点
1936年、ベルリン五輪が閉幕して間もなく当地で開かれたFIFA総会で、第３回ワールドカップの開催国が決まった。
23か国が投票に参加してフランスが19票、アルゼンチンは３票。当時FIFA会長を務めていたジュール・リメの母国が圧倒的な得票で選ばれた。一方で自国開催を確信していたアルゼンチンは、この結果を不服として不参加を表明。初代王者のウルグアイも前回に引き続きエントリーしなかった。
この大会の地域予選は１〜９組までが欧州、10、11組がアメリカ大陸、12組がアジアと全12グループに分けて争われ、10組ではアルゼンチン、11組は実に6か国が棄権したため、それぞれブラジルとキューバが戦わずして出場権を獲得。12組では初エントリーの日本がオランダ領東インド（現インドネシア）と競うことになっていたが、日中戦争の勃発で出場を断念した。
また前回大会で王者イタリアと死闘を演じたスペインも、内戦が激化したために参加を見送り、開催年の３月にはドイツがオーストリアを併合。必然的にオーストリアは不参加となり、代わりに最強の「ブンダーチーム」と恐れられたチームから５人がドイツ代表に加わることになった。
当然、ドイツは一躍有力な優勝候補に浮上するが、初戦でスイスに思わぬ苦戦。１−１で引き分けて、５日後の再試合に臨むが２−４で敗れて早くも大会を去った。
前回王者のイタリアは、引き続きヴィットリオ・ポッツォが指揮を執っていたが、世界制覇直後から積極的な新陳代謝を敢行。前回経験者はジュゼッペ・メアッツァ主将とジョバンニ・フェッラーリの２人だけで、逆にセリエＡで歴代通算最多の274ゴールを積み上げていくシルヴィオ・ピオーラや守備の達人ピエトロ・ラーヴァらを加え、よりスピーディーで強力なチームに仕上がったと高評価を得ていた。
連覇を狙うイタリアは、準々決勝でフランスと対戦。パリのコロンブ・スタジアムには大会最多の５万8455人が詰めかけた。７か月前には０−０で引き分けたカードは、案の定拮抗した展開が続き前半を１−１で折り返すが、後半に入るとイタリアのエースのピオーラが２ゴールと畳みかけて突き放す。第１回はウルグアイ、第２回もイタリアと開催国が連続優勝してきたので、歴史上初めて開催国が敗れた。
だが準決勝では、さらに難敵が待っていた。自国でプロリーグが創設され、初めてベストメンバーを送り込んできたブラジルである。
「黒いダイアモンド」と呼ばれるレオニダスは、すでに準々決勝までの３試合で５ゴールを挙げていた。ところが準々決勝のチェコスロバキア戦が「ボルドーの戦闘」と語り継がれるほどの乱戦になり、両チーム合わせて３人の退場者が出た末に引き分け。負傷者も重なり２日後の再試合ではブラジルが９人、チェコスロバキアも５人の選手を入れ替えて臨み、辛うじてブラジルが２−１と逆転勝利で準決勝に進んでいた。
３日間で210分間を戦い抜き、確かにブラジルは疲弊していた。だがさすがにブラジルのアデマール・ピメンタ監督の選択には大きな疑問が残った。大会得点王のレオニダス、さらには圧倒的に足技に長けた相棒のティムら主力を決勝に備えて温存してしまうのだ。
――◆――◆――
