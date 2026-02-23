2026年2月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
行き詰まりがち。先輩に相談してみると道が開けるかも。
習慣を突然変えると運気ダウン。慣れないことは避けて。
家庭内の評判が幸・不幸を左右するかも。マメに連絡を入れよう。
トラブル日の予感。でも知識を役立てることで収拾は可能に。
他人のミスを見つけても、見逃してあげる寛大さを大切にしよう。
部屋の模様替えに幸運あり。季節を先取りすることを意識すれば吉。
主役への道が開ける日。自信を持って魅力のアピールを！
家族こそ大切な理解者。決してイライラをぶつけないで。
他愛もない会話に意外な収穫あり。積極的に話しかけよう。
アイデア満載の日。思い付いたことはすぐにメモして。
運気は好調ながら、早とちりで失敗する可能性も。慎重になろう。
どんな経験も身になる日。身構えずに何でもやってみて。
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
行き詰まりがち。先輩に相談してみると道が開けるかも。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
習慣を突然変えると運気ダウン。慣れないことは避けて。
10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
家庭内の評判が幸・不幸を左右するかも。マメに連絡を入れよう。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
トラブル日の予感。でも知識を役立てることで収拾は可能に。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
他人のミスを見つけても、見逃してあげる寛大さを大切にしよう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
部屋の模様替えに幸運あり。季節を先取りすることを意識すれば吉。
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
主役への道が開ける日。自信を持って魅力のアピールを！
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
家族こそ大切な理解者。決してイライラをぶつけないで。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
他愛もない会話に意外な収穫あり。積極的に話しかけよう。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
アイデア満載の日。思い付いたことはすぐにメモして。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
運気は好調ながら、早とちりで失敗する可能性も。慎重になろう。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
どんな経験も身になる日。身構えずに何でもやってみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)