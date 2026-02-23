今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年2月24日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


行き詰まりがち。先輩に相談してみると道が開けるかも。

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


習慣を突然変えると運気ダウン。慣れないことは避けて。

10位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


家庭内の評判が幸・不幸を左右するかも。マメに連絡を入れよう。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


トラブル日の予感。でも知識を役立てることで収拾は可能に。

8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


他人のミスを見つけても、見逃してあげる寛大さを大切にしよう。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


部屋の模様替えに幸運あり。季節を先取りすることを意識すれば吉。

6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


主役への道が開ける日。自信を持って魅力のアピールを！

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


家族こそ大切な理解者。決してイライラをぶつけないで。

4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


他愛もない会話に意外な収穫あり。積極的に話しかけよう。

3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


アイデア満載の日。思い付いたことはすぐにメモして。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


運気は好調ながら、早とちりで失敗する可能性も。慎重になろう。

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


どんな経験も身になる日。身構えずに何でもやってみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)