「プロレス・全日本」（２３日、東京・大田区総合体育館）

三冠ヘビー級選手権試合が行われ、王者の宮原健斗（３６）が斉藤ジュン（３９）をシャットダウン・スープレックスで撃破し、５度目の防衛に成功した。試合前は大会ポスターの扱いの悪さなどに悪態をついていたが、勝利後に意気揚々とマイクを持つと「これがアウェーの空気か？なぜ、あなた方はアウェーと言っているのにもかかわらず俺を応援するんだ？結果、日本プロレスファンは俺のことが好きなんだ。世間が宮原健斗を嫌いなろうと、スーパースター宮原健斗が姿を現した瞬間、お客様は俺の虜だ。俺の一挙手一投足が気になって仕方ないだろ？」と、これ以上無いほどに胸を張った。

３月２０日の八王子大会での次期防衛戦をぶち上げると、この日ＧＡＯＲＡ ＴＶ王座を獲得したばかりのフリーの羆嵐（くまあらし）が登場し、三冠挑戦を表明。宮原は「誰かと思えば元Ｗ−１の羆嵐じゃないか。お前は元Ｗ−１、（全日本では）元北斗軍、元ばっかりだな。今のお前を、お前の人生をこのリングにさらけ出すんであれば受けてやるよ。このプロレス界の最前線に立つ男の前に立つ覚悟をさらけ出せ」と、高圧的に受託した。

さらにバックステージでも宮原節は止まらず、「元Ｗ−１の羆嵐。もう一度言うぞ、元Ｗ−１の羆嵐！その認識しかないぞ。てめえがどんなプロレス人生を歩んできたのか知らんが、俺の中には元Ｗ−１の羆嵐としか認識してないぞ。てめえはリング上で元Ｗ−１とか関係ないとか言ったが、大アリだ！お前の間の前に立つ男が宮原健斗だからだ。てめえのキャリア全てを懸けて来い。元Ｗ−１はてめえのキャリアだろ。３月２０日まで、てめえの人生をさらけ出せ！」と、既に消滅した古巣団体の名前を連呼し、挑戦者をたきつけた。