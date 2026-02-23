Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、ソロ新曲のティザー映像が公開 温かなピアノの旋律「もう泣ける」と反響
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴のソロ活動5周年を記念した1st Mini Album『OITOMA』（24日発売）より、リード曲「0.2mm」（読み：レーテンニミリ）のティザー映像が、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】大森元貴「0.2mm」Teaser映像
「0.2mm」は、映画『90メートル』（3月27日公開）の主題歌として書き下ろした楽曲。公開されたティザー映像は、温かなピアノの旋律にのせて、窓越しに見えるバス停が季節の移ろいとともに映し出されている。
映像が公開されると「これだけでなんか癒されるわ」「この短さでもわかる良い曲」「もう泣ける」など、多数のコメントが寄せられている。
あす24日午後10時にオフィシャルYouTubeチャンネルで「0.2mm」ミュージックビデオが公開されることも決定した。
【動画】大森元貴「0.2mm」Teaser映像
「0.2mm」は、映画『90メートル』（3月27日公開）の主題歌として書き下ろした楽曲。公開されたティザー映像は、温かなピアノの旋律にのせて、窓越しに見えるバス停が季節の移ろいとともに映し出されている。
映像が公開されると「これだけでなんか癒されるわ」「この短さでもわかる良い曲」「もう泣ける」など、多数のコメントが寄せられている。
あす24日午後10時にオフィシャルYouTubeチャンネルで「0.2mm」ミュージックビデオが公開されることも決定した。