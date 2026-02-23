この連休、各地でイベントが開かれていますが、昨日（22日）熊本市の河川敷で、体力の限界に挑戦する大会が開かれました。

【写真を見る】いいよ、いいよ～ 深いよ、深いよ～ 競うのは穴の深さ 筋骨隆々「穴掘り」大会

掘って！掘って！掘りまくる！！

熊本市南区の河川敷で開かれたのは「穴掘り大会」です。

地元の商工会などで作る実行委員会が主催したもので、今年で8回目。

3部門（小学生の部、ファミリーの部、大人の部）に65チーム約300人が参加しました。

注目はやはり「大人の部」です。

前回大会の優勝の「teamりあるらいふ」、筋骨隆々の「ユーチューバーチーム」、そして今年の大本命、全国大会で現在４連覇中の埼玉県「暁工業」など穴掘りの猛者たちが集まりました。

ルールは単純です。

30分間の競技時間でいかに深く穴を掘れるか。

「がんばれー」「がんばるよー」「いい形、いいよ、いいよ、深いよ、深いよナイスファイト、ナイスファイト」

メンバーで素早く交代しながら、スピードを落とさず掘り進めます。

熊本の土は固い？

ここで全国優勝者にアウェイの思わぬ壁が・・・

「きつい、固い」

――熊本の土は違いますか？

「表層が全然違う」

現場実況「優勝を勝ち取る穴なのか、わからなくなってきました。前回優勝の りあるらいふ、守ることができるのかそれとも全国王者か」

「残り1分です！」

昨日（22日）の県内は、春一番が吹いた影響で、八代市や甲佐町で25℃を超える夏日の暑さ。

体力を奪われるファイターたち

ラストスパート！

３、２、１、終了～

30分の熱い激闘の末、優勝したのは・・・

大本命、全国大会4連覇中の、埼玉県「暁工業」が優勝。

深さは2m37cmで、大会の歴代最高（最深）を記録し、全国王者の貫録を見せました。