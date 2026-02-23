俳優の山時聡真（２０）と菅野美穂（４８）が２３日、都内でＷ主演を務める映画「９０メートル」（３月２７日公開）の舞台あいさつ付き完成披露上映会に登壇した。

今作は母を支える息子（山時）と難病を抱えるシングルマザー（菅野）の、母子の絆の感涙物語。作品にちなんで「大切な人に対して願っていること」を聞かれた菅野は「おめでとう」と書いたフリップを掲げ、「本日、私の母の誕生日でして。改めて激安銀座ランチに招待しようかなと思っております」とうなずいた。

そして突如、「お母さんの代わりに山時くんに熱くぶつけます」と寸劇を開始。山時を『母』に見立て、「埼玉のお母さん、お誕生日おめでとうございます。いつもありがとうございます」と感謝を送った。まさかの映画とは逆転する立場となり、山時も反射的に「ありがとうございます」と言いつつも、「僕がお母さんですか！？今やっと理解できました。何か打ち明けられるのかとヒヤヒヤしました」と驚いて笑った。

菅野の勢いは止まらず、「私も子育て中で、母親ってすごいなって思っています。育ててもらっている時は思えなかったんですけど、今改めて母ってすごいなって。お誕生日おめでとう」と特大の感謝で詰め寄った。山時は再び「ありがとう！」と応じつつも、「台本ありましたっけ？」と爆笑。菅野は「ミニ寸劇、ごめんなさいね」と楽しげにしていた。