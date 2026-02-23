はだのふるさと大使に就任し、「秦野たばこ祭」に寄付する真矢さん＝２０２３年９月、秦野市役所

秦野市出身で人気ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ（ルナシー）」のドラマー真矢さんが１７日午後６時１６分、死去した。５６歳。葬儀は近親者で行った。後日、お別れの会を開く予定。２３日、同バンドの公式サイトで発表した。

真矢さんは幼少期から地元秦野市の祭りで和太鼓を叩き、高校時代にはドラムを始め、同級生だったギターのＳＵＧＩＺＯさんとバンドを結成した。１９８９年にルナシーとして活動を始め、９２年にメジャーデビュー。「ＲＯＳＩＥＲ」「Ｉ ＦＯＲ ＹＯＵ」「ＷＩＳＨ」などのヒット作を出す一方、迫力あるドラムと明るいキャラクターが人気を集めた。

地元愛も強く、２３年５月に「はだのふるさと大使」に就任し、同１０月には「秦野祭囃（ばや）し社中」を住民らと結成。秦野たばこ祭などで演奏し、地域を盛り上げた。２５年１１月には小田急秦野駅の駅メロにルナシー楽曲が採用されていた。

２０年にステージ４の大腸がんと診断されたが、治療しながら精力的にライブなどの活動を続けた。２５年には東京ドーム公演を成功させたが、その後脳腫瘍が見つかり、同年９月に大腸がんの闘病とともに公表、治療に専念していた。来月１２日に予定しているルナシーのライブでファンにドラム演奏を披露しようとリハビリを続けていたが、かなわなかった。

ルナシーメンバーは連名で「彼が３５年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもＬＵＮＡ ＳＥＡの物語の中で決して鳴り止（や）むことはありません」とコメントを発表した。

真矢さんの訃報を受け、秦野市の高橋昌和市長は「音楽を通じて秦野の魅力を全国へと発信してくださり、ふるさとへの温かい思いを常に行動で示してくださった」と感謝し、「秦野市にとって大きな誇りであり、市民に夢と勇気を与えてくださる存在だった。その情熱と優しさ、そしてふるさとへの深い愛情はこれからも私たちの心の中で生き続ける」と悼んだ。