２３日に大阪府堺市で開催された「堺プロレス第１弾」（堺サンスクエア）で、大仁田厚（６８）とＣＩＭＡ（４８）が危険な遭遇を果たした。

この日のメインイベントでは、大仁田が「史上最長１０００ｍ有刺鉄線仕様！ ２面ノーロープ有刺鉄線デンジャラスボード」６人タッグストリートファイトに出場。その試合前に突如として姿を現したのがＣＩＭＡだった。

ＣＩＭＡは昨年１１月に左肩鍵盤断裂などの手術を受け、現在長期欠場中。昨年末をもってＧＬＥＡＴを退団しフリーに転身しており、４月２５日の大阪プロレス創立２７周年記念大会（豊中市・１７６ＢＯＸ）での復帰が決定している。

マイクを握り「大阪府堺市出身、堺市在住のＣＩＭＡ、自転車でやってきました！」とあいさつすると「いつ、ビッグカムバックをすれば良いのか考えていた。大仁田さん！ ５月５日ＦＭＷＥの堺大会に、ぜひ、このＣＩＭＡをブッキングしてくださいよ！」と大仁田に参戦を直訴。会場中からは大仁田コールが巻き起こった。

これに対し大仁田は「おーいＣＩＭＡ、よく聞け。電流爆破で肩を治してやろうか？」とニヤリ。「ＣＩＭＡ頑張れ！ １、２、３、ファイヤー！」と激励のエールを送った。２人の再会の舞台は電流爆破戦のリングになるのか、注目だ。