¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡¡£²²ó¤òÂÇ¼Ô£¶¿Í£²£±µå¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå
¡¡Á°²ó¤ÎÀ¤³¦°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡££²£³Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÂåÉ½¶¯²½»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£³ÈÖ¼ê¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²²ó¤òÂÇ¼Ô£¶¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÇÍÞ¤¨¤ë½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í¡¢ÊõÅá¡¦¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡ÊÉáÃÊ¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë£´²ó¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Ë½àÈ÷¤Ë¤·¤Æ¡Ê¸ª¤ò¡Ëºî¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤«¤éÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¼çË¤¡¦»³Àî¤òÄ¾µå¤ÇÆâÌî¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¸å¡¢Â³¤¯»³ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¡¢Æó»à¤«¤éº£µÜ¤âÃæÈô¤Ë¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤È°ã¤¦àÎ©¤Á¾å¤¬¤êá¤âÆñ¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ²ó°ì»à¡¢ÂÇ¼Ô¡¦°æ¾å¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¸ò´¹¤ÎÍ×µá¤¬ÃÙ¤ì¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¡×¤Ç£±¥Ü¡¼¥ë¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¥È³°¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡Ö¤³¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢¤³¤ì¤â£×£Â£Ã¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»î¹Ôºø¸í¤Î°ì´Ä¤À¡£
¡¡£²²ó¤òÂÇ¼Ô£¶¿Í¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡¢£²Ã¥»°¿¶¤Î·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î£²£±µå¤Ï°ÂÄê´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£