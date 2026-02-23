山崎カメラマン「岡谷市川岸で大きな火災が発生しています。複数の住宅が延焼中です」



建物から勢いよく噴き出す炎。



23日午前3時すぎ、長野県岡谷市川岸東の湯本邦宜さんの住宅で「火が出ている」と消防に通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、住宅2棟と空き家1棟が全焼。警察によりますと焼け跡から男女合わせて2人の遺体が見つかりました。火元とみられる住宅に暮らす、70代の湯本さんと妻と連絡が取れていないということです。





近所の人は「車も結構爆発したりとか。（燃え広がりが）早かったですね。本当に早かった。一瞬で回っちゃって。」警察が遺体の身元確認を進めると共に、出火原因を詳しく調べています。一方、長野県軽井沢町でも23日朝、木造2階建て住宅1棟が全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。県内ではこの3連休に火事が相次ぎ、少なくとも44件発生。2人が死亡し、少なくとも7人がけがをしています。火事の多くは下草を焼くもので、消防などは火の取り扱いに注意するよう呼び掛けています。