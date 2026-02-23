神通川流域で発生した公害病、イタイイタイ病の風化を防ぐとともに、環境への取り組みを進めようと、小学生を対象にした作文コンクールの表彰式がおととい、富山市で行われました。



意見交流会では、私もコーディネーターとして参加しました。



小学生がイタイイタイ病と向き合う姿勢や、富山の豊かな自然環境を守るため考えていることに触れた貴重な時間でした。





この作文コンクールは「神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会」が、イタイイタイ病だけでなく、富山の自然環境を守る大切さを知ってもらおうと始めました。今年で8回目です。今回は県内41の小学校から1071点の作文が寄せられ、44人の入選者と12校が表彰されました。最優秀賞7人のうち高学年部門の3人が意見交流会に参加しました。小矢部市立東部小学校6年の山本麻央さんは、自分の作文、「わすれてはいけない痛み」を朗読しました。山本麻央さんの朗読「イタイ、イタイ、この言葉には、想像以上の苦しみがこめられていました。富山に生きる1人として、私はこの痛みを心にきざみ、未来へつなげていきたいです」富山大学教育学部 宮城信准教授「イタイイタイ病のことを知ることが、どんな面で大切だと考えていますか」山本麻央さん「今後、未来を担う私たちがイタイイタイ病を忘れてしまったら、また同じような病気、公害病みたいなものが発生してしまったら、イタイイタイ病で苦しんだ人たちの命が無駄になってしまうから、まず知ってもらってという段階にあると思います」高岡市立高岡西部小学校6年、田子さくらさんの作文の題は「きれいな千保川を守りたい」でした。田子さくらさんの朗読「町内の人たちの高齢化が進み、危険だという理由で1年前に清掃と草むしりを中止することになりました。何もしなくなった今の千保川の石垣は雑草がたくさん生えています。例えば、高岡西部小学校の5、6年生や高岡西部中学校の生徒、高岡第一高校や高岡商業高校の 生徒と、地域の人たちで2つのグループを作り、年に2回、春と秋に清掃と草むしりをしてはどうでしょうか」田子さくらさん「私が中学校の生徒会とかにいって言えばできるかもしれないけど、危ないのでちょっと分かりません」コーディネーター 数家直樹（北日本放送）「地域でこうした活動をしませんかと呼びかけたらいかがですか」すると、田子さんの父は。田子さんの父親「安全性の担保が大事になってきますから、調整ができればできるんじゃないかなと思います」滑川市立田中小学校5年の柏原優真さんは、「ホタルと自然」という題で作文を書きました。柏原優真さんさんの朗読「僕の学校ではホタルを呼び戻すためのビオトープをつくり研究を重ねている。昔と今の違いを知り、生き物がすみやすいきれいな川や自然について考え直すことが大切だ。同じ思いで環境を守っていこうという人のネットワークが広がれば、僕たちとホタルが共に暮らせる日がやってくるはずだ」富山大学教育学部 宮城信准教授「今後、例えばこんな生き物について研究したいことってありますか」柏原優真さん「ホタルだけではなくて水の中にいる魚とか、あとホタルに似ている虫とかいろいろ調べたいと思っています」入選した作文は、作品集にまとめて県内全ての小学校に配布されます。