日本中が熱狂したミラノ・コルティナオリンピックは日本時間のきょう未明に閉幕しました。



おととい土曜日には富山市出身の廣瀬崚選手が県勢最後となる出場種目に挑みました。



県勢最後の出場種目となったのはクロスカントリースキー男子50キロクラシカルです。



ここまで2種目に出た富山市出身の廣瀬崚選手は最も過酷と言われる50キロのレースに挑みました。





ゼッケン35番の廣瀬は序盤から苦しい展開となります。廣瀬崚選手「本当に苦しい展開の中で、何度も板を脱ごうかと思った。人生初の途中棄権が頭をよぎった瞬間もあったが、他の種目の方々の頑張りや日本選手団が一致団結して「ともに、一歩踏み出す勇気を」というスローガン（コンセプト）の下、頑張っている姿を見て本当に自分も頑張ろうと思えた」実況「富山県立雄山高校から早稲田大学、株式会社長田組（南砺市）に所属して、富山県のみなさんにという思いが非常に強くあります、廣瀬崚が滑っています」スキーアスロンは22位、10キロフリーは33位に終った廣瀬選手。最後の種目50キロも1つでも順位を上げようと諦めず滑り続けました。実況「廣瀬も２回目のオリンピック、富山県で練習してきて富山県の思いを持ってこのレースに臨んでいます」結果は日本勢2位の32位でフィニッシュ。廣瀬選手の2回目のオリンピックが終わりました。廣瀬崚選手「きょうは苦しいレースではあったんですけど、終わってみると晴れやかというか、すごい充実した期間になったなと思うし、そう思えたのも地元富山県の方々をはじめ本当に多くの方に支えられて、オリンピックっていう舞台を終えることができたので本当に心から感謝を伝えたい」