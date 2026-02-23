2011年2月22日に発生したニュージーランド地震から今年で15年です。



地震があった日にあわせ、生徒12人が犠牲となった富山市の富山外国語専門学校で、きのう追悼の集いが行われました。



「黙とう」



地震が発生した日本時間の午前8時51分、参列した遺族や学校関係者が黙とうを捧げました。



今回の追悼の集いは、コロナ禍前と同じように生徒たちが参加して開かれました。





ニュージーランド地震では、富山外国語専門学校の生徒らが語学研修で訪れていたビルが倒壊し、生徒12人を含む富山県関係者13人が犠牲になりました。倒壊したビルは、設計や施工などの欠陥が明らかになりましたが、現地の警察は2017年に、証拠不十分で立件を断念しています。追悼の集いで生徒の代表は、「先輩方が大切にされていた学びへの思いや、未来への願いを、決して忘れることなく、誠実に受け止め、日々の生活に向き合っていくことが、本校の学生である私たちにできる責任の一つであると思います」と述べました。生徒たちの合唱「♪どんな言葉を並べても君をたたえるには足りないからきょうは贈ろう、涙色の花束を…」ニュージーランド地震から15年。追悼の集いのあと取材に応じた遺族は、地震後の年月について突然失った家族を思い続ける時間だったと振り返りました。娘の沙希さんを亡くした横田政司さん（70）「明るい笑顔にもう一度会いたい、それだけが私の思いです。生徒たちが活躍して世界に羽ばたくような人になっていただいて、次から次へとバトンをですね、渡していただいて、永遠にこの学校が残るようにですね、遺族としても力添えをしていきたいと思っています」娘の紗央莉さんを亡くした菊田邦俊さん（75）「まあ、ある意味、文化の違い、国の違い、まあそういったような法律の違いも含めまして壁があるんだなというふうな感じですね。その当時のことをですね、この先もずっと伝えていっていただければありがたいです」娘の佳世さんを亡くした金丸直弘さん（67）「これだけ世界中がAI、AIっていう時代になっても、やっぱり人間同士っていうのはもうハートとハートで心が通じ合わないとまとまる商談とかすべてのことにおいて大事なことなんです、気持ちっていうのは、それを外国語専門学校の生徒たちには分かっていただければなというふうに私は思っています、そういった意味でも（生徒たちに）エールを送りたいと思います」富山外国語専門学校は、今後も追悼の集いを継続するとしています。