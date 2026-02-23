【あすの天気】西から下り坂 午後は西日本で雨、夜は東日本でも所々で雨に
【ポイント】
・「春一番」の季節外れの暖かさは長続きせず。
・天気は西から下り坂。24日（火）の午後は西日本で雨。夜は東日本でも所々で雨。
・25日（水）は、水不足の地域にとっては恵みのまとまった雨に。
・気温は下がる傾向だが、24日（火）は平年より高い所が多い。
・3月1日（日）は行楽日和だが、スギ花粉はピークに。
【全国の天気】
「春一番」がもたらした季節外れの暖かさは長くは続かず、気温は下がる傾向です。24日（火）は平年より気温が高い所が多く、東京は19度と4月中旬並みでしょう。札幌は前日より5度低い2度と、この時期らしい気温です。
天気は西から下り坂で、24日（火）の午後は九州で雨が降り出し、夜は西日本や東海でも広く雨でしょう。関東は晴れ間があって、気温も高く、スギ花粉が非常に多く飛びそうです。
■予想最低気温（前日差）
札幌-4度（-9 3月上旬）
仙台 4度（-1 4月上旬）
新潟 3度（-5 3月下旬）
東京10度（-4 4月中旬）
長野 0度（-7 3月下旬）
名古屋5度（-7 3月中旬）
大阪 6度（-7 3月中旬）
広島 4度（-6 3月上旬）
高知 8度（-2 3月下旬）
福岡 5度（-4 平年並み）
鹿児島9度（-1 3月中旬）
那覇19度（＋2 4月中旬）
■予想最高気温（前日差）
札幌 2度（-5 平年並み）
仙台13度（±0 4月上旬）
新潟12度（±0 3月下旬）
東京19度（-4 4月中旬）
長野14度（＋1 4月上旬）
名古屋19度（±0 4月上旬）
大阪18度（-1 4月上旬）
広島17度（±0 4月上旬）
高知20度（-2 4月上旬）
福岡15度（±0 3月中旬）
鹿児島21度（-1 4月上旬）
那覇24度（-1 4月中旬）
【週間予報】
25日（水）は広く、まとまった雨になるでしょう。近畿や東海などは一時的に雨脚が強まりそうです。水不足の地域にとっては恵みの雨となりますが、水不足解消にはまだ時間がかかりそうです。前線が停滞するため、27日（金）頃まで雨が降りやすいでしょう。春の雨になりそうです。