【ポイント】

・「春一番」の季節外れの暖かさは長続きせず。

・天気は西から下り坂。24日（火）の午後は西日本で雨。夜は東日本でも所々で雨。

・25日（水）は、水不足の地域にとっては恵みのまとまった雨に。

・気温は下がる傾向だが、24日（火）は平年より高い所が多い。

・3月1日（日）は行楽日和だが、スギ花粉はピークに。

【全国の天気】

「春一番」がもたらした季節外れの暖かさは長くは続かず、気温は下がる傾向です。24日（火）は平年より気温が高い所が多く、東京は19度と4月中旬並みでしょう。札幌は前日より5度低い2度と、この時期らしい気温です。

天気は西から下り坂で、24日（火）の午後は九州で雨が降り出し、夜は西日本や東海でも広く雨でしょう。関東は晴れ間があって、気温も高く、スギ花粉が非常に多く飛びそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌-4度（-9 3月上旬）

仙台 4度（-1 4月上旬）

新潟 3度（-5 3月下旬）

東京10度（-4 4月中旬）

長野 0度（-7 3月下旬）

名古屋5度（-7 3月中旬）

大阪 6度（-7 3月中旬）

広島 4度（-6 3月上旬）

高知 8度（-2 3月下旬）

福岡 5度（-4 平年並み）

鹿児島9度（-1 3月中旬）

那覇19度（＋2 4月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 2度（-5 平年並み）

仙台13度（±0 4月上旬）

新潟12度（±0 3月下旬）

東京19度（-4 4月中旬）

長野14度（＋1 4月上旬）

名古屋19度（±0 4月上旬）

大阪18度（-1 4月上旬）

広島17度（±0 4月上旬）

高知20度（-2 4月上旬）

福岡15度（±0 3月中旬）

鹿児島21度（-1 4月上旬）

那覇24度（-1 4月中旬）

【週間予報】

25日（水）は広く、まとまった雨になるでしょう。近畿や東海などは一時的に雨脚が強まりそうです。水不足の地域にとっては恵みの雨となりますが、水不足解消にはまだ時間がかかりそうです。前線が停滞するため、27日（金）頃まで雨が降りやすいでしょう。春の雨になりそうです。

3月1日（日）は天気が回復し、行楽日和になりますが、スギ花粉がピークを迎えていますので、花粉症の方は万全の対策でおでかけください。