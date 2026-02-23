快適性より実用性を選んだ独特の構造

日本のものづくり企業には、現在のイメージからは想像しにくい挑戦の歴史が隠されていることがあります。

その代表例の一つが、重機メーカーとして世界的に知られるコマツが、かつて世に送り出した一風変わった車両です。

建設機械を手掛けてきた歴史のなかで、農村の暮らしに目を向けていたモビリティを展開していた時代がありました。

高度経済成長の入口に立っていた1960年前後、日本では都市部を中心に自動車が徐々に普及し始めていましたが、農村では状況が大きく異なっていました。

舗装されていない道が多く、移動手段と作業用機械を別々にそろえる余裕もありません。

そうした環境の中で求められていたのは、「走れて、働けて、壊れにくい」実用一点張りの車両でした。その発想から生まれたのが、後に「農民車コマツ」と呼ばれる存在です。

この車両は現在、石川県小松市にある日本自動車博物館に展示されており、その姿を実際に見ると、一般的な自動車の概念がいかに当てはまらないかに驚かされます。

全体の大きさは現代の軽自動車よりもさらに小さく、外観は洗練とは程遠い無骨なものです。

屋根やドアはなく、風雨を防ぐ工夫よりも、作業のしやすさが優先されていることが一目で分かります。

運転席周りも極めて簡素で、金属製のシートと最低限の操作系のみが配置されています。

快適性や安全性という現代的な価値観では測れませんが、畑に乗り入れ、荷物を積み下ろしし、泥だらけになっても気にならないという点では理にかなった構造でした。

定員は3名とされていましたが、座席配置はおおらかで、今では考えられない使われ方を想定していたことがうかがえます。

性能面では、空冷4サイクル単気筒エンジンを搭載し、出力は7.5馬力と控えめながら、農作業や未舗装路の走行には十分でした。

後輪にはトラクター用のタイヤが装着され、ぬかるんだ道でも安定して走行できます。左右独立ブレーキによる小回り性能も特徴で、狭い畑の中での取り回しを強く意識して設計されていました。

さらに注目すべきなのは、動力取り出し装置を備えていた点です。これにより耕うん機や防除機を接続でき、移動手段でありながら農業機械としても活躍しました。

一台で複数の役割を果たすという思想は、現代で言う多目的モビリティの先駆けとも言えるでしょう。

当時の販売価格は26万円で、現在の感覚では安く見えますが、その時代としては決して軽い買い物ではありませんでした。

それでも約2年間で4300台が生産されたという事実は、農民車コマツが現場のニーズにしっかり応えていた証拠です。派手さはなくとも、日本の農業と暮らしを陰で支えた存在だったと言えます。

この車両について、ネット上ではさまざまな声が見られます。「今のSUVよりよほどタフそう」「発想が完全に農家目線で面白い」「コマツがクルマを作っていたなんて知らなかった」「安全基準を考えると怖いけど時代を感じる」「これぞ本当の働くクルマ」「現代版を電動で復活させてほしい」「博物館で見て感動した」「合理性のかたまりみたいなデザインだ」といった意見が並び、今なお人々の関心を引きつけています。

時代の要請から生まれた農民車コマツは、過去の遺物でありながら、現代にも多くの示唆を与えてくれる存在なのです。