【ストーカー親にロックオンされた娘】ん？可愛い写真を送ってほしいって…？＜第3話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第3話 グイグイくるタイプ？
【編集部コメント】
ものすごく自然な流れで、エツコさんはナツキさんの連絡先をゲットします。そこまでは良かったのです。何も不自然なことはありません。そのあとの一言がいけないのです。「リカちゃんの可愛い写真があったら送って」なんて、語尾にハートマークをつけて言うことではありません。そんな個人情報、家族以外の人に気軽に送る時代ではないということを、エツコさんは改めて心に留めておいたほうがよさそうですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
