塩分の取りすぎを防ぎ健康寿命を伸ばしてもらおうと群馬県前橋市内でイベントが開かれ、訪れた人たちがおいしく減塩するコツを学びました。

このイベントは健康長寿社会の実現に向けて、県が減塩を推進する企業と協力して初めて開いたものです。会場にはブースが出展し食育や減塩についてＰＲしました。

また、減塩について考えてもらおうと体操のお兄さんとして知られる小林よしひささんや、野菜ソムリエ上級プロの竹下裕理アナウンサー、高崎健康福祉大学の木村典代教授によるトークセッションも行われました。

塩分を控えてもおいしく食事をする工夫として、小林さんは酸味や辛みのある調味料を食卓に並べてアレンジして食べていると紹介しました。また、木村教授が料理の音や香りで食欲をそそったり、重さのある皿に盛り付けたりすることで食の満足度を上げられると説明すると、竹下アナウンサーは加工品を買うときに栄養成分表示の食塩の量を確認するよう呼びかけていました。

３連休の最終日ということで、会場には幅広い世代の人が訪れ、健康長寿に向けて生活に取り入れやすい減塩の方法を学んでいました。