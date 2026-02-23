気象庁は２３日、関東地方で２年ぶりに春一番が吹いたと発表しました。群馬県内は、気温が上昇し、各地でことし初めて２０℃を超えるなど５月並みの陽気となりました。

気象庁によりますと２３日の関東地方は発達中の低気圧の影響で南部を中心に南寄りの風が強まりました。去年、関東では春一番は吹いておらず、おととしの２月１５日以来２年ぶりとなりました。２３日午後４時までの最大瞬間風速は嬬恋村・田代で１８・４ｍ下仁田町・西野牧で１３・６ｍなどとなっています。

春一番の発表基準は地方で異なり、関東では立春から春分までの間、日本海に低気圧があり風速８ｍ以上の強い南寄りの風が吹き、気温が上がると発表されるものです。

２３日は、２２日よりさらに気温が上がり、桐生で２４・５℃、高崎市・上里見で２４・２℃を観測するなど県内１０地点でことしの最高気温を記録。５月並みの季節外れの陽気となりました。また、館林、神流、下仁田町の西野牧では２月の観測史上、最も高い気温となりました。

２４日は２３日より気温が下がるものの、前橋の最高気温は１５度の予想で３月下旬並みの暖かさとなりそうです。