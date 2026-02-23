プロ野球2軍・ファームリーグ参入3年目となるハヤテベンチャーズ静岡。

【写真を見る】JR静岡駅北口地下広場「しずチカ」に設けられた特設ステージで行われたプロ野球・「ハヤテベンチャーズ静岡」の出陣式

約1か月後の新シーズン開幕に向けた出陣式が開かれ、集まったファンに向けて直接、意気込みを伝えました。

JR静岡駅北口地下広場「しずチカ」に設けられた特設ステージで行われたのは、プロ野球・ハヤテベンチャーズ静岡の出陣式です。

祝日ということもあり、会場は多くのファンで賑わう中、今シーズンから新たにキャプテンを務める元横浜DeNAの倉本寿彦選手やチームを指揮する赤堀元之監督が今シーズンにかける意気込みを語りました。

＜倉本寿彦 主将＞

「（シーズン中）良い時、悪い時が必ず来ると思うんですけど、選手がもう一歩頑張れるために背中を押していただけるように。僕たち自身も全力プレーでいい姿勢を見せていけたらいいなと思っています」

＜赤堀元之 監督＞

「シーズンに3月14日から入りますけれども、1試合1試合チーム一丸となって頑張って勝利を目指していきたいと思っていますので、あたたかい声援、応援をよろしくお願いします」

また、出陣式の後にはSBSラジオの公開録音も行われ、選手同士のエピソードや普段あまり聞けないプライベートな話題も飛び出し、集まったファンを楽しませました。

ハヤテベンチャーズ静岡は3月14日、本拠地の「ちゅ～るスタジアム清水」に横浜DeNAベイスターズ（2軍）を迎え、開幕戦を行います。