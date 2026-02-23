明治安田J1百年構想リーグ「V・ファーレン長崎」は21日、アウェーで「名古屋グランパス」と対戦。

8年ぶりとなる J1での勝利を挙げました。

開幕から連敗スタートとなったV・ファーレン。

前節から先発メンバーを3人入れ替えて臨んだこの試合は、立ち上がりからペースを握ります。

前半7分、マテウスのロングシュート。

そして11分には、チアゴサンタナが相手ゴールを脅かしますが、ネットは揺らせず前半をスコアレスで折り返します。

迎えた後半13分、長谷川のパスをマテウスが流して、チアゴサンタナが うれしい加入後初ゴールで先制します。

追加点を狙うV・ファーレンは、後半23分にノーマンキャンベルを投入。

すると34分、サイド攻撃からノーマンキャンベルが狙いすましたシュート。

こちらも加入後初ゴールで、貴重な追加点をたたき出しリードを2点に広げます。

アディショナルタイムには名古屋に1点を返されますが、終了間際、再びノーマンキャンベルがこの試合2点目を決め、3対1で勝利。

今シーズンの初白星は、8年ぶりのJ1での勝利となりました。

（高木 琢也 監督）

「過去2戦は本当に難しい試合で、J1のステージで戦うことで戸惑いもあったが、経験が生きたと感じる」

次節は28日、今シーズンのホームでの初勝利を目指して「セレッソ大阪」と対戦します。