2025年8月の記録的な大雨で姶良市の網掛橋は3か月の間、通行止めとなり周辺の店は客足が減るなどの影響が出ました。今は被災前に戻りつつありますが地元の通り会はさらなる活性化を図ろうと高校生とタッグを組んである取り組みを始めました。「網掛橋の観光地化」です。



2025年8月の記録的な大雨の影響で姶良市加治木町の国道10号の網掛橋は橋脚の土砂が削られるなどして3か月の間、通行止めとなりました。周辺は交通量が減少し客足が減る店も。地元の通り会は黄色い旗を設置するなどして支援を呼びかけました。





現在は被災前に戻りつつありますが通り会は更なる活性化を目指します。「網掛橋の観光地化」です。地元の高校生とタッグを組んでポスターを作ることに。姶良市出身のイラストレーターmozzuさんも協力します。（生徒）「私たちが考えたポスターの構図は、3人が網掛橋付近の店に向かって走っている感じ」網掛橋に関するストーリーも考えます。（生徒）「網掛橋の復興の手伝いで再会して、店で団欒をするようになるストーリーもあったらいい」（加治木高校・神田心美さん）「mozzuさんのようなプロに自分たちが考えたイメージや希望が伝えることができて実際のポスターになるとなったらまだ実感がわかないけどすごい楽しみ。ワクワクしている」（イラストレーター・mozzuさん）「今回高校生が頑張って考えてきてくれたテーマを汲み取って、僕も高校生に戻った気持ちで青春時代を思い出しながら書いていけたらいい」（網掛橋復興臨時通り会・川村吉一代表）「災害で大変だった地区なので復旧活動はまだまだだけど、やっぱり楽しい夢のあることをやって明るい街に早くなっていけたら」ポスターは2026年5月までに完成する予定で通り会はこのポスターをきっかけに人を呼び込みたいとしています。