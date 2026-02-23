１７日間にわたる熱戦の幕が閉じたミラノ・コルティナ五輪。

国別のメダル獲得数ランキングは、ノルウェーが金、銀、銅の合計４１個で３大会連続のトップに輝いた。３３個の米国が２位で続いたが、３位以降では、日本が史上最多２４個で躍進しただけでなく、あの大国の不在もあって過去の大会から変化が見られた。（デジタル編集部）

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の公式サイトによると、ノルウェーは、ノルディックスキー距離のエース、ヨハンネスヘスフロト・クレボが金メダルを６つ獲得するなどスキー競技でメダルを量産。バイアスロンでも１１個のメダルを取った。

前回北京大会で、ＲＯＣとしてフィギュアスケートや距離スキーでメダルを量産し、全体２位の３２個を記録したロシアの不在の影響もあった。今大会は、ウクライナへの侵略を受け、「個人の中立選手（ＡＩＮ）」として出た一部を除いて大半が出場を認められなかった。

強豪の北欧勢がスキー種目で強さを発揮し、特にスウェーデンは全１８個中１５個を女子が占めた。うち１０個がエバ・アンデションら女子の距離スキーだった。

全体で３位になったのは、地元の応援を受けたイタリア。前回北京の９位から大幅ランクアップした。スキー、スケートともにバランスよくメダルを獲得した。４位のドイツはリュージュ、スケルトンなどのそり競技で１９個の量産。次回大会を開催するフランスはバイアスロンだけで１３個を手にし、前回から９個伸ばした。

史上最多２４個のメダルを獲得した日本も１８年平昌大会の１２位、北京大会の６位から順位を上げ、５位となった。２０年前のトリノでは１個だったが、スノーボード種目などでの活躍が顕著で、五輪の大舞台でも力を発揮し、メダル数も右肩上がりを見せている。

日本はアジア勢でもトップ。前回開催地の中国は１５個で伸びを欠き、金メダルの数では９個から５個に減少する結果となった。