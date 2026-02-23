熊本競輪場で14年ぶりのG1開催、26年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」の決勝戦が23日、12Rで行われ、脇本雄太（36＝福井・94期）が寺崎浩平の先行に乗って番手捲りでV。昨年に続く連覇を達成し、賞金4490万円（副賞含む）と、「KEIRINグランプリ2026」（12月30日、いわき平）の切符を一番乗りで獲得した。この優勝で“Wグランドスラム”にリーチ。あとは競輪祭を残すのみとなった。脇本マークの古性優作が2着。2車単は1番人気の決着となった。

今年も一番乗りでグランプリ出場を決めた。脇本が大会連覇で11回目のG1制覇。22年8月の西武園オールスター以降、自身の直近5連続G1優勝は同支部の後輩・寺崎との連係から。しかもその間には函館オールスターで脇本がひと肌脱ぎ、寺崎にG1初Vをプレゼントしたこともあった。昨年は捲った寺崎とワンツーが決まり、今年は寺崎が別線に何もさせない逃げを打って番手捲り。しかも古性が2着で、近畿の絆をまざまざと見せつけた。

「（2日目の）優秀戦（スタールビー賞）で（寺崎と）お互いが失敗をして、それを踏まえて走れた。寺崎の赤板過ぎ1コーナーの加速で“同じ失敗をしない”という思いが伝わってきた」

言葉はいらない。背中で伝えてくれた後輩の思いにきっちりと報いた。

昨年10月の寛仁親王牌（前橋）3日目のアップ中に負傷し、左肘関節を脱臼骨折。競輪祭（小倉）を走れず、復帰したグランプリ（平塚）も苦しい戦いに終わった。年が明けて白星を量産し和歌山→平とG3を連続優勝したが今回の前検日に「肘の具合は10％くらい」と強調。それでも初日、準決勝を捲りで制しVにつなげた。

「こんな状態の中でG1で結果を残せて良かった。少しでも状態を上げていけるようにしたい」

これでWグランドスラム、Wグランプリスラム達成へ、競輪祭とグランプリを残すのみ。今年中に達成できる可能性も出てきた。来月19〜22日の防府ウィナーズカップでも近畿の絆、強さを見せつける。

◇脇本 雄太（わきもと・ゆうた）1989年（平元）3月21日生まれ、福井県福井市出身の36歳。県立科学技術高卒。08年7月94期生としてプロデビュー。通算成績は1031戦442勝。通算取得賞金は15億171万円。主な優勝は第61、65回オールスター（18、22年）、第27、29回寛仁親王牌（18、20年）、第73、76回日本選手権（19、22年）、第71、76回高松宮記念杯（20、25年）、KEIRINグランプリ2022、第66回競輪祭（24年）、第40、41回全日本選抜競輪（25、26年）。1メートル80、72キロ。血液型A。