１月にＴＢＳを退社した良原安美アナウンサーが２３日、ＳＮＳを更新。アパレルブランドを立ち上げることを発表した。

「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました！ＹＡＮＭＩ．（ヤンミ）というブランドです」と報告。「アナウンサーとして沢山の方にお会いし、沢山の方に観ていただく時、どんな装いが良いか。失敗したりもしながら私なりに考えてきました。誰かと話す時、食事の時、写真を撮る時も、顔周りの印象はとても大切だと感じています。誰かに会う日、手が伸びる。透明感とオーラすら纏えるようなアイテムを提案してまいります。」と約束した。

さらに「そして、身長１７０ｃｍ以上の私は、兎にも角にも丈が足りない服が多い。長年の悩みです。同じような悩みを持つ高身長の女性に安心して選んでいただけるサイズをご用意します。勿論、一般的なサイズも展開します。沢山の女性に愛していただけますように！」と自身の悩みをきっかけとした展開も明かした。

また最初の展示会を３月１１日から３日間、青山グランドホテルで開催することも明らかにした。「私のような素人が洋服を作ることに躊躇した時もありましたが、信頼できるプロ達の力を借りながら、妥協なく、心を込めて準備を進めています。これからどうぞ宜しくお願いいたします。」とした。

良原アナは、ＴＢＳ時代は「サンデー・ジャポン」や「Ｎスタ」に出演。長身を生かした華やかな雰囲気で、ＴＢＳのオシャレ番長としても人気だった。昨年１２月にＴＢＳ退社を発表し、驚かせた。今月のＳＮＳでは「あることを準備しています」と思わせぶりな投稿をしていた。