¡Úµð¿Í¡Û¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤¬¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î½õ¸À¼õ¤±¹¥Åê¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¥¤¥º¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦³ÚÅ·Àï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢½é²óÀèÆ¬¤Îº´Æ£¤ò¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤ÈÂ³¤¯ÃæÅç¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢ÀõÂ¼¤ÏÄ¾µå¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê»°¼ÔËÞÂà¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎºÇÂ®¤Ï£±£µ£µ¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö·ë²Ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È°Û¤Ê¤ê¡¢±þ±çÃÄ¤Î±éÁÕ¤¬¶Á¤¯ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸ø¼°Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²»ÎÌ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÆüÁ°¤Ë¤Ï£Î£Ð£Â·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊÆ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢ÆüËÜÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤òÍ½½¬¤·¤¿¡£¤½¤Î£±¿Í¤¬¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¥¸¥à¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤£±£°Ç¯°Ê¾å¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡¢ºòµ¨£Ä£å£Î£Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¹â¤á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¤ÎÂÇ¼Ô¡Ë¤Û¤É¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢Äã¤¯Åê¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ£±ÈÖ³Ð¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂ¾¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤â¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²ÈÖ¼ê¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë»Íµå¤âÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢£±²óÌµ°ÂÂÇ£±Ã¥»°¿¶¡££³ÈÖ¼ê¤Î¥Þ¥¿¤Ï£²»à¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£