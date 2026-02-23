東杜和気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【概況・22日（日）の最高気温】

22日は九州北部で春一番が吹き、最高気温が25℃に迫るほどの暖かさとなりました。春の訪れを感じられる3連休となりましたが、天気図を見ても季節の進みが感じられます。



【天気図】

24日（火）の天気図を見ると、長く伸びた前線が日本列島に近づく見込みです。この前線は停滞前線といい、春から夏に向かう時は梅雨前線、夏から秋に向かう時は秋雨前線と、季節が変わる際によく現れます。この先は春のような天気が増えて、雨の降り方も強まりそうです。





【天気・雨の予想】24日は晴れのち雨、午後から傘の出番となり、夜は本降りとなる見込みです。25日（水）以降も雨は続き、久々にまとまった雨となりそうです。【予想される雨の量】予想される雨の量は多い所で100ミリ近くとなる予想です。これまでの渇水にブレーキがかかるような恵みの雨となりそうです。【気温】また、24日は一日の気温差が大きくなる予想です。特に内陸部では朝の冷え込みが強まるので、服装で上手く調節をしてお過ごしください。【週間予報】この先は雲が広がり、雨の降る日が多くあるでしょう。これまでの水不足が少しずつ解消されるような一週間となりそうです。気温は17℃前後と、この時期としては高くなる見込みです。