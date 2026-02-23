ドル指数低下、米関税めぐる不透明感で＝ロンドン為替



週明けはドル指数が低下している。トランプ関税をめぐる一連の動向がドル売り圧力となっている。ドル指数は先週末終値９７．７９６からやや低下して始まり、アジア午前には９７．３５５まで安値を広げた。しかし、その後は下げ一服となり、足元では９７．５９付近で推移している。



※先週末（2026年2月20日）に米連邦最高裁が「相互関税」を違憲とする判断を下した

トランプ大統領は直ちに1974年通商法122条を根拠とした「10％の一律関税」を発表

そしてその翌日の21日（土曜日）、自身のSNS（トゥルース・ソーシャル）を通じて、

「世界中に対する10％の関税を、法律で認められた最大値である15％に即座に引き上げる」と表明



ドルインデックス＝97.59(-0.21 -0.22%)

