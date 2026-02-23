宝塚歌劇団は２３日、１１１期生（研究科１年）３９人の組配属を発表した。

１１１期生は昨年３月に宝塚音楽学校を卒業。昨年４〜６月の星組宝塚大劇場公演「阿修羅城の瞳」「エスペラント！」で初舞台を踏み、以降は３班に分かれ、月、雪、星、宙の各組で組回り生として研さんを積んでいた。

音楽学校を首席で卒業し、今年の阪急阪神の初詣ポスターモデルを務めた男役の千隼悠は雪組に、次席の瑠希友杏は月組に、それぞれ配属された。

【花組】

綺陽なぎ（あやひ・なぎ）◆

陽咲かりん（ひさき・かりん）

羽月涼風（はつき・すずかぜ）◆

遥花なな（はるか・なな）

春真幸（はるま・こう）◆

ゆるか舞桜（ゆるか・まお）

涼雅水（りょうが・すい）◆

【月組】

雪乃あい（ゆきの・あい）

瑠希友杏（るき・ゆあん）◆

詩羽月乃（うたは・つきの）

朝霧彗斗（あさぎり・けいと）◆

湊英（みなと・はな）◆

ひまり愛莉（ひまり・あいり）

橙咲じゅん（とうさき・じゅん）◆

奏翔耀（かなと・よう）◆

【雪組】

千隼悠（ちはや・ゆう）◆

瞳花みれ（とうか・みれ）

澄花まい（すみか・まい）

遥陽音（はるひ・おと）◆

天羽輝空（あまは・きそら）◆

一貴蘭（かずき・らん）◆

路花める（みちか・める）

七咲りか（ななさき・りか）

【星組】

琉月りお（るつき・りお）◆

帆乃もも花（ほの・ももか）

花御莉凡（はなお・りぼん）◆

春彩いのり（はるいろ・いのり）

琥珀空（こはく・そら）◆

紫宮かなめ（しのみや・かなめ）

春月くれあ（はるつき・くれあ）

夏渚稀（なつなぎ・まれ）◆

【宙組】

絢花澪（あやはな・みお）

湖響ゆう姫（こきょう・ゆうひ）

綾城潤（あやしろ・じゅん）◆

実鞠うい（みまり・うい）

白蘭薫（びゃくらん・かおる）◆

瑚都雅（こと・みやび）◆

稀爽礼（きそう・らい）◆

一世羅央（いっせい・らお）◆

◆は男役。配属後の最初の出演公演（予定）は以下の通り。

【花組】４月１８日〜５月３１日・東京宝塚劇場公演「蒼月抄（そうげつしょう）」「ＥＬ ＤＥＳＥＯ（エル・デセーオ）」

【月組】４月４日〜５月１７日・宝塚大劇場公演「ＲＹＯＦＵ」「水晶宮殿（クリスタルパレス）」

【雪組】７月１１日〜８月２３日・宝塚大劇場公演「ポーの一族」

【星組】８月２９日〜１０月１１日・宝塚大劇場公演「ＲＲＲ × ＴＡＫＡ“Ｒ”ＡＺＵＫＡ 〜√Ｒａｍａ〜（アールアールアール バイ タカラヅカ 〜ルートラーマ〜）」

【宙組】５月２３日〜７月５日・宝塚大劇場公演「黒蜥蜴」「Ｄｉａｍｏｎｄ ＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンド インパルス）」