宝塚歌劇１１１期生の組配属決まる 音楽学校首席卒業“初詣ポスター”の千隼悠は雪組
宝塚歌劇団は２３日、１１１期生（研究科１年）３９人の組配属を発表した。
１１１期生は昨年３月に宝塚音楽学校を卒業。昨年４〜６月の星組宝塚大劇場公演「阿修羅城の瞳」「エスペラント！」で初舞台を踏み、以降は３班に分かれ、月、雪、星、宙の各組で組回り生として研さんを積んでいた。
音楽学校を首席で卒業し、今年の阪急阪神の初詣ポスターモデルを務めた男役の千隼悠は雪組に、次席の瑠希友杏は月組に、それぞれ配属された。
【花組】
綺陽なぎ（あやひ・なぎ）◆
陽咲かりん（ひさき・かりん）
羽月涼風（はつき・すずかぜ）◆
遥花なな（はるか・なな）
春真幸（はるま・こう）◆
ゆるか舞桜（ゆるか・まお）
涼雅水（りょうが・すい）◆
【月組】
雪乃あい（ゆきの・あい）
瑠希友杏（るき・ゆあん）◆
詩羽月乃（うたは・つきの）
朝霧彗斗（あさぎり・けいと）◆
湊英（みなと・はな）◆
ひまり愛莉（ひまり・あいり）
橙咲じゅん（とうさき・じゅん）◆
奏翔耀（かなと・よう）◆
【雪組】
千隼悠（ちはや・ゆう）◆
瞳花みれ（とうか・みれ）
澄花まい（すみか・まい）
遥陽音（はるひ・おと）◆
天羽輝空（あまは・きそら）◆
一貴蘭（かずき・らん）◆
路花める（みちか・める）
七咲りか（ななさき・りか）
【星組】
琉月りお（るつき・りお）◆
帆乃もも花（ほの・ももか）
花御莉凡（はなお・りぼん）◆
春彩いのり（はるいろ・いのり）
琥珀空（こはく・そら）◆
紫宮かなめ（しのみや・かなめ）
春月くれあ（はるつき・くれあ）
夏渚稀（なつなぎ・まれ）◆
【宙組】
絢花澪（あやはな・みお）
湖響ゆう姫（こきょう・ゆうひ）
綾城潤（あやしろ・じゅん）◆
実鞠うい（みまり・うい）
白蘭薫（びゃくらん・かおる）◆
瑚都雅（こと・みやび）◆
稀爽礼（きそう・らい）◆
一世羅央（いっせい・らお）◆
◆は男役。配属後の最初の出演公演（予定）は以下の通り。
【花組】４月１８日〜５月３１日・東京宝塚劇場公演「蒼月抄（そうげつしょう）」「ＥＬ ＤＥＳＥＯ（エル・デセーオ）」
【月組】４月４日〜５月１７日・宝塚大劇場公演「ＲＹＯＦＵ」「水晶宮殿（クリスタルパレス）」
【雪組】７月１１日〜８月２３日・宝塚大劇場公演「ポーの一族」
【星組】８月２９日〜１０月１１日・宝塚大劇場公演「ＲＲＲ × ＴＡＫＡ“Ｒ”ＡＺＵＫＡ 〜√Ｒａｍａ〜（アールアールアール バイ タカラヅカ 〜ルートラーマ〜）」
【宙組】５月２３日〜７月５日・宝塚大劇場公演「黒蜥蜴」「Ｄｉａｍｏｎｄ ＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンド インパルス）」