今年１月にＴＢＳを退社した元アナウンサーの良原安美さんが２３日に自身のインスタグラムを更新し、アパレル業界に転身したことを報告。自身のブランド「ＹＡＮＭＩ．（ヤンミ）」を立ち上げたと伝えた。

「実はこの度、アパレルブランドを立ち上げることになりました！ＹＡＮＭＩ．（ヤンミ）というブランドです」と報告。「アナウンサーとして沢山の方にお会いし、沢山の方に観ていただく時、どんな装いが良いか。失敗したりもしながら私なりに考えてきました。誰かと話す時、食事の時、写真を撮る時も、顔周りの印象はとても大切だと感じています」とファッションへの思いを記す。「誰かに会う日、手が伸びる。透明感とオーラすら纏えるようなアイテムを提案してまいります」とつづった。

自身は身長１７１センチのスラリとした体型。局アナ時代も抜群スタイルが話題を集めた。「そして、身長１７０ｃｍ以上の私は、兎にも角にも丈が足りない服が多い。長年の悩みです。同じような悩みを持つ高身長の女性に安心して選んでいただけるサイズをご用意します。勿論、一般的なサイズも展開します。沢山の女性に愛していただけますように！」と高身長女性にもフィットするアイテムを作りたいと意気込んだ。

良原さんは立大卒業後、２０１８年にＴＢＳに入社し、「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）のアシスタントなどを務めた。２５年１２月に、翌年２６年１月末で退社することを発表。パートナーを務めていたＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜・午前８時半）に出演した際には、退社後について「別のチャレンジ、新たなチャレンジをしつつ」と語っていた。