◆ミラノ・コルティナ五輪 （２３日、イタリア・ミラノ）

第２５回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会で１７日間の戦いを終えた日本選手団が２３日、チャーター便でイタリアを出国し、帰国の途に就く。

フィギュア男子シングルで２大会連続銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、「１月の下旬から入って１か月弱くらい滞在していたんですが、この期間が終わってしまうと実感が沸いています。今は疲労こんぱいです。今はやっと帰れる喜びでいっぱいです」と振り返った。

２２日は閉会式に出席し、今大会を締めくくった。今後は世界選手権が控える。「十分楽しんで過ごせた。世界選手権もあるのでしっかり次に向かせて頑張りたいです」と視線を先に向けた。

帰ってしたいことを聞かれると、「イタリアのものはもう食べ尽くした。お寿司だったり、焼き肉だったり、美味しい物がたくさん食べたい」と話した。

今大会は、団体ショートプログラム（ＳＰ）から出場し、日本の銀メダル獲得に貢献。個人ではＳＰ２位、フリーでは６位と苦戦したが、ＳＰのリードを守って２大会連続の銀メダルを獲得した。