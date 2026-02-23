菅野美穂、まさかの行動に会場爆笑「お母さんの代わりに…」
俳優の菅野美穂、山時聡真が23日、都内で行われた映画『90メートル』（3月27日公開）舞台あいさつ付き完成披露上映会に登壇した。菅野のまさかの行動に会場が爆笑に包まれる場面があった。
【集合ショット】映画『90メートル』キャスト集結 山時聡真、菅野美穂、西野七瀬、菅野美穂ら
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマとなっている。
本作にちなみ「大切な人に対して願っていること」を質問された菅野は、きょうが実の母の誕生日であることを明かし、「おめでとう！」とその場で祝福。きょうの舞台あいさつに呼ぼうと思っていたそうだが、都合がつかなかったそうで「お母さんの代わりに、山時くんに熱くぶつけます！」と山時に向き合い、菅野が母への思いをなぜか山時に向かって告白。
山時含めて会場が戸惑いに包まれる中、菅野は「私も子育て中で、母親ってすごいなって思うようになりました。育ててもらっている最中はなかなかそう思えなかったんですけど、今改めて母ってすごいなって。お誕生日おめでとう！」と山時に超至近距離で伝えた。「唐突なミニ寸劇ごめんなさいね！（笑）」と自ら言う菅野に、キャスト一同も爆笑していた。
舞台あいさつには西野七瀬、南琴奈、田中偉登、中川駿監督も登壇した。
